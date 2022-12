EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer

Werbung

Heute im Fokus

Asiens Börsen mehrheitlich höher-- EU-Staaten wollen Öl- und Gaseinnahmen Russlands schmerzlich drosseln -- Lufthansa offenbar weiter im Rennen um Einstieg bei Ita Airways

Weiter Proteste gegen Ausbau der Tesla-Fabrik in Grünheide. Musk will auf Twitter interne Dokumente veröffentlichen. Zahl der Post-Beschwerden weiter auf hohem Niveau. OPEC+ will Förderstrategie vorerst nicht ändern. TotalEnergies: Raffinerie in Leuna will ohne russisches Öl auskommen. Bafin stellt bei Sonderprüfung Mängel bei flatexDEGIRO fest