DAX24.136 -2,0%Est505.867 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1633 -0,5%Öl80,59 +3,2%Gold5.315 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/Bund-Future im Frühhandel weiter im Minus

03.03.26 08:51 Uhr

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 49 Ticks auf 129,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,63 Prozent und das -tief bei 129,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.7070 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 76 Ticks auf 112,3 Prozent und der Bobl-Future 31 Ticks auf 116,75 Prozent ein.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 02:52 ET (07:52 GMT)