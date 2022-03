EUREX/Bund-Future im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.30 Uhr 14 Ticks auf 164,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,29 Prozent und das Tagestief bei 164,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.496 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 44 Ticks auf 199,82 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 14 Ticks auf 132,43 Prozent.

Mit der Entspannung an den Aktienmärkten, geht es mit den Notierungen am "sicheren" Anleihehafen nach unten. Im Blick steht nun die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag. Die EZB dürfte angesichts des Kriegs in der Ukraine vorsichtig agieren. Unterstützt ist der Bund-Future bei 164,40.

March 09, 2022 02:40 ET (07:40 GMT)