EUREX/Bund-Future im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.32 Uhr um 19 Ticks auf 176,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,11 und das Tagestief bei 175,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 24.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 56 Ticks auf 214,3 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 135,08 Prozent.

Charttechnisch ist der Bund-Future am Widerstand bei 176,00 angekommen. In den Blick rückt nun die EZB-Sitzung am Donnerstag. Nach dem jüngsten Strategietreffen sind dort größere Änderungen in der geldpolitischen Ausrichtung denkbar.

July 21, 2021 02:35 ET (06:35 GMT)