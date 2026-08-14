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EUREX/Bund-Future im Velauf knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp im Minus. Der September-Kontrakt verliert 13 Ticks auf 124,86 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,01 Prozent und das Tagestief bei 124,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.650 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 8 Ticks auf 114,1 Prozent.

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Im Verlauf am Vortag war der Bund-Future wieder über die 21-Tagelinie bei 124,74 Prozent gestiegen und kann sich aktuell knapp darüber behaupten. Wie sich der Tag entwickelt, dürfte einmal mehr von der Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt sowie der Preisfindung im Öl geschuldet sein, Ansonsten dürfte der leere Kalender kaum Impulse setzen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)