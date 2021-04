EUREX/Bund-Future im Verlauf abwärts und an Unterstützung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future gibt am Montag im Handelsverlauf weiter nach. Gegen 8.30 Uhr fällt der Juni-Bund um 21 Ticks auf 170,52 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 170,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,8, das -tief bei 170,50 Prozent. Umgesetzt worden sind 19.320 Kontrakte.

Aus technischer Sicht wird es anscheinend brenzlig: Unterstützungen sind zunächst im Bereich um 170,53 zu finden, so die Helaba-Analysten. Darunter drohten Verluste bis 170,09/17 oder sogar bis 169,24/29. Erste Widerstände lägen bei 171,16/30.

Impulse dürften zunächst vom ifo-Geschäftsklima-Index ausgehen. Am Nachmittag geraten dann die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den Blick. Darüber hinaus wirft aber auch schon die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch ihre Schatten voraus: "Die Kombination aus starken Konjunkturdaten und dem gleichzeitigen Anspringen der Inflation lässt befürchten, dass die Fed früher als geplant aktiv werden muss", so ein Händler.

Auch beim Ifo-Geschäftsklima am Montagvormittag wird mit einer beschleunigten Wirtschaftserholung gerechnet, die das niedrige Zinsniveau als nicht gerechtfertigt erscheinen lasse. Devisenstratege Roberto Mialich von Unicredit unterstreicht dazu: "Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nun immer mehr auf die wirtschaftliche Erholung außerhalb der USA, was auch dort zur Adjustierung der langfristigen Zinskurven führt." Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank bringt die Summe der diversen Signale aus der Wirtschaft wie unter anderem knappe Schiffstransport-Kapazitäten, höhere Löhne in den USA und einen Mangel an Bauholz prägnant auf den Punkt: "Es riecht nach Inflation."

April 26, 2021 02:39 ET (06:39 GMT)