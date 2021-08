EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im Verlauf ein paar Ticks nach oben. "Letztlich dürfte auch heute gespanntes Abwarten vor dem Wochenende die Märkte dominieren", so die DZ Bank am Morgen. Mit der zweiten Schätzung des US-BIP-Wachstums im zweiten Quartal, diversen EZB-Reden und der Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen EZB-Sitzung sei das marktbewegende Potenzial des Datenkalenders eher überschaubar, heißt es.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 7 Ticks auf 176,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,14 Prozent und das -tief bei 175,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.4676 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 135,16 Prozent.

August 26, 2021 03:04 ET (07:04 GMT)