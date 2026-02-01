DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -2,0%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.620 -2,7%Euro1,1758 -0,1%Öl70,96 -1,0%Gold5.136 +0,6%
EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

23.02.26 08:34 Uhr

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es zum Start in die Woche etwas nach oben. Anleihen dürften als sicherer Hafen zunächst zumindest etwas von der am Aktienmarkt herrschenden Risikoscheu profitieren als Reaktion auf die neuen Zoll-Unwägbarkeiten, heißt es. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 6 Ticks auf 129,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,51 Prozent und das Tagestief bei 129,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.008 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 117,07 Prozent.

Weiter steigende Notierungen schließen die Marktstrategen der Helaba nicht aus, insbesondere dann, wenn die Risikoscheu wegen der angespannten Lage im Nahen Osten weiter zunehmen sollte. Jenseits der Novemberhochs eröffne sich Raum bis 130,71 Prozent - dem Kontrakthoch.

February 23, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)