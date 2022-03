EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Dienstag im Verlauf leichter. Anleihen bewegen sich nach Aussage der Zinsstrategen der Helaba zwischen der unterstützenden Safe-Haven-Nachfrage und der sich nochmals zuspitzenden Inflationsproblematik, die ein Gegensteuern der Notenbanken erfordere, was latent belaste. Noch immer seien die Zinserhöhungserwartungen ausgeprägt - ungeachtet der leichten Rückgänge in den vergangenen Tagen. "Es sind die veränderten Inflationsprognosen, die sich aufgrund der gestiegenen Risikoprämien bei Rohöl- und Erdgaspreisen ergeben, die die Zentralbanker ins Schwitzen bringen", so die Helaba.

Je länger die Risikoprämien so hoch blieben, desto größer würden die Folgen für Konsum und Gesamtwirtschaft sein. Aber auch die nun beschlossene Aufrüstung der Bundeswehr werde mittelfristig wohl eher renditetreibend wirken. Der März-Kontrakt verliert aktuell 43 Ticks auf 167,46 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,78 Prozent und das Tagestief bei 167,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.892 Kontrakte. Der Bobl-Futures reduziert sich um 19 Ticks auf 132,17 Prozent.

