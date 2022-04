EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Der Juni-Kontrakt verliert fünf Ticks auf 153,6 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 153,81 Prozent und das Tagestief bei 153,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.061 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 127,41 Prozent. Allgemein besteht an der Börse kein Zweifel daran, dass die Europäische Zentralbank angesichts der hohen Inflationsraten unter Zugzwang steht, die ultralockere Geldpolitik des letzten Jahrzehnts zu beenden. Erste Schritte zur Rückführung des monetären Stimulus sind getan.

Mit Blick auf die Zinsdifferenzen weisen die Zinsstrategen auf die Entwicklung in Italien hin. Hier wirkten das erhöhte Renditeniveau, die konjunkturelle Verunsicherung sowie das Ende der EZB-Käufe gleichermaßen spreadtreibend.

Die Situation in Italien mit der in der Pandemie deutlich gestiegenen Staatsschuldenquote auf über 150 Prozent des BIPs führe zu der Frage, ob und in welchem Ausmaß die EZB die Zinsen erhöhen kann. Die verstärkte gemeinsame Schuldenaufnahme im Rahmen der EU-Finanzplanung erleichtere zwar der EZB die Entscheidung, ganz vom Tisch sei das Spreadproblem aber nicht.

April 20, 2022 02:40 ET (06:40 GMT)