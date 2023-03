EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Hndelsverlauf am Donnerstag gegen 8.44 Uhr 19 Ticks niedriger bei 136,16 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 136,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,67, das -tief bei 136,09 Prozent. Umgesetzt wurden 44.935 Kontrakte. "Marktteilnehmer haben die Zinserhöhungserwartungen weiter reduziert und sehen das Zinshoch fast als erreicht an", heißt es bei der Helaba mit Blick auf die USA. Die nächste Haltemarke sieht das Haus beim 61,8-Prozent-Retracement des gesamten Märzanstiegs bei 134,154. Widerstände lokalisieren wir um 138,45 und 138,60.

March 23, 2023 03:50 ET (07:50 GMT)