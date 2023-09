EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im HAndelsverlauf am Mittwoch gegen 8.33 Uhr 12 Ticks niedriger bei 130,47 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,48, das -tief bei 130,27 Prozent. Umgesetzt wurden 34.098 Kontrakte.

Unterstützungen lägen unverändert bei 130,35 und am Kontrakttief bei 129,72, heißt es bei der Helaba. Widerstände lokalisiert das Haus an der 21-Tagelinie bei 131,12, am Impulshoch vom vergangenen Freitag bei 131,47 und an der 55-Tagelinie, die aktuell bei 131,66 verlaufe.

