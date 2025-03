EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der Bund-Future gibt am Freitagvormittag leicht nach. Der März-Kontrakt verliert 12 Ticks auf 127,70 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,18 Prozent und das Tagestief bei 127,65 Prozent. Umgesetzt wurden rund 70.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 116,84 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Für den Anleihemarkt ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes der wichtigste Termin des Tages. Die Fed ist, anders als die EZB, nicht nur der Preisniveaustabilität verpflichtet, sondern auch dem Ziel der maximalen Beschäftigung. Beide Ziele drohen in Konflikt zu geraten, weshalb die Fed in eine abwartende Haltung übergegangen ist. Würde sich die Arbeitsmarktlage eintrüben, dürfte sich nach Einschätzung der Marktstratege der Helaba die Neigung der Fed wieder deutlicher zunehmen, die Zinsen zu senken.

Hierzulande haben die Renditen der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren seit Anfang dieses Monats in der Spitze etwa 55 Basispunkte zugelegt auf zuletzt knapp 2,90 Prozent. Im Bund-Future sei es in Folge zu einer überverkauften und korrekturbedürftigen Marktlage gekommen, heißt es. Fraglich sein in diesem Zusammenhang sei, wann die Anpassung an die neue Finanzsituation mit deutlich höher erwarteten Schulden innerhalb der EU abgeschlossen sei.

Wer­bung Wer­bung

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2025 02:50 ET (07:50 GMT)