EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 6 Ticks auf 129,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,49 Prozent und das Tagestief bei 129,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher vergeichsweise wenige 13.120 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert zwei Ticks auf 117,39 Prozent. Der Bund-Future notiert damit stabil über der Marke von 129 Prozent. Auch am Anleihemarkt ist die Unabhängigkeit der US-Notenbank Thema Nummer 1.

Versuche, die Unabhängigkeit der US-Notenbank zu beschneiden, gab es und gibt es immer wieder. Sie werden nach Ansicht der Marktstrategen der Helaba scheitern, wenn es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit und an den Finanzmärkten gibt. Einfluss auf die Zinssenkungserwartungen bezüglich der nächsten FOMC-Sitzung hatte der Vorstoß Trumps nicht. Zudem waren die unmittelbaren Effekte an den Märkten (schwächerer Dollar und steigende US-Renditen) nur vorrübergehender Natur. Die Langfristwirkungen einer zunehmend politisierten Fed sollten der Helaba zufolge aber nicht unterschätzt werden.

August 27, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)