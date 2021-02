EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt am Dienstag im Verlauf etwas leichter. Wie bereits am Vortag gesehen, belastet die gestiegene Risikobereitschaft der Investoren den Anleihenmarkt leicht. Der März-Kontrakt verliert 8 Ticks auf 177,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,23 Prozent und das -tief bei 177,07 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.808 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -2 Ticks auf 135,2 Prozent.

Die Marktstrategen der Helaba verweisen am Morgen darauf, dass sich die 10-Jahres-Peripheriespreads zum Wochenstart leicht einengten. Italienische Staatsanleihen rentierten rund 113 Basispunkte über Bunds. Die Hängepartie bei der Regierungsbildung in Rom sei nach den Sondierungsgesprächen des Staatspräsidenten mit den Parteispitzen noch nicht vorüber. In Spanien und Portugal liegen die Aufschläge bei 61 beziehungsweise 55 Basispunkten gegenüber deutschen Pendants. Mit griechischen Staatstiteln erzielten Investoren aktuell eine Zusatzrendite von 119 Basispunkten.

February 02, 2021 02:38 ET (07:38 GMT)