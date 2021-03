EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des frühen Handels am Donnerstag 13 Ticks niedriger bei 171,21 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 171,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,47, das -tief bei 171,1 Prozent. Umgesetzt wurden rund 26.000 Kontrakte.

Die US-Notenbank setzt ihren ultraexpansiven geldpolitischen Kurs fort, wobei die Entscheidung am gestrigen Abend den Markterwartungen weitgehend entsprach. Der Arbeitsmarkt sei deutlich unterausgelastet und der zu erwartende Inflationsanstieg vorrübergehender Natur, so die Begründung von Fed-Chef Jerome Powell.

"Alles in allem spricht dies dafür, dass die Fed auch in nächster Zukunft Kurs hält und eine frühzeitige Ausstiegsdiskussion vermeiden will", heißt es bei der Helaba. Sie achtet nun auf den Philly-Fed am Nachmittag.

Technisch habe sich die Lage mit dem Unterschreiten der 21-Tagelinie erneut eingetrübt, so das Haus. Diese verlaufe am Donnerstag bei 171,35 und sei nun eine erste Hürde. Darüber lägen Widerstände im Bereich 172,08/20 zu finden. Unterstützungen sieht das Haus bei bei 171,00 und bei 170,72.

