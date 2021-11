EUREX/Bund-Future im Verlauf fast unverändert - labile Lage

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstagmorgen 3 Ticks im Plus bei 170,78 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 170,60 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,79, das -tief bei 170,60 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.386 Kontrakte.

Die Stimmung bleibt nach dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank angeschlagen. Die Falken melden sich darin zu Wort und fordern eine schnellere Abkehr vom Anleihenkaufprogramm und schnellere Zinserhöhungen, um die Inflation in Schach zu halten.

Auch die schwache Nachfrage nach der jüngsten Tranche der 15-jährigen Bundesanleihe gilt als Indiz dafür, wie labil die Lage ist.

Auch aus technischer Sicht trübt sich das Bild laut Helaba zusehends ein. So habe das 38,2-Prozent-Retracement des November-Aufwärtsimpulses keinen Halt geliefert. Die nächsten Unterstützungen lägen nun bei 170,42 und 170,15 Prozent - dort verliefen die 21- und 55-Tagelinien.

Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA wird mit einem dünnen Geschäft gerechnet.

