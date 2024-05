EUREX/Bund-Future im Verlauf freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future liegt im Handelsverlauf am Donnerstagvormittag gegen 8.15 Uhr 15 Ticks höher bei 131,93 Prozent. Er setzt damit die kräftige Aufwärtstendenz vom Vortag nach günstig ausgefallenen US-Inflationsdaten fort. Gestartet war er in der Nacht mit 131,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,11, das -tief bei 131,87 Prozent. Umgesetzt wurden 25.549 Kontrakte.

"RSI, Stochastic und MACD steigen und dem MACD ist es gelungen, sich oberhalb seiner Signallinie zu halten", heißt es bei der Helaba mit Blick auf die verbesserte technische Lage. Nun komme es darauf an, das Hoch bei 132,24 zu überwinden, um Platz bis 133 zu eröffnen, so die Analysten des Hauses: "Das dürfte jedoch bei der erwartet soliden US-Industrieproduktion und den Fed-Redebeiträgen kein leichtes Unterfangen sein", meinen sie mit Blick auf die Agenda am Nachmittag und am Abend.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2024 02:19 ET (06:19 GMT)