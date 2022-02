EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf knapp im Plus. Die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren liegt einen Tag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank weiter knapp im Plus. Der März-Kontrakt steigt um 3 Ticks auf 168,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,96 Prozent und das Tagestief bei 168,77 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.011 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert dagegen 3 Ticks auf 132,1 Prozent.

Der Abwärtsimpuls des Bund-Futures ist für die Marktstrategen der Helaba intakt, nachdem am Montag und Dienstag neue Kontrakttiefs markiert wurden. Erneute Verluste in Richtung 168,00 seien ins Kalkül zu ziehen. Im fortlaufenden Kontrakt lasse sich eine Unterstützung bei 167,69 lokalisieren.

February 02, 2022 02:54 ET (07:54 GMT)