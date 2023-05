EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.15 Uhr um 11 Ticks höher bei 135,51 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 135,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,52, das -tief bei 135,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.307 Kontrakte.

"Sollte der Bereich bei 135 unterschritten werden, würde sich das Bild deutlich trüben", heißt es bei der Helaba. Das fundamentale Umfeld sei uneinheitlich. Die Zinssenkungserwartungen in den USA seien trotz der Korrektur noch immer ambitioniert, die nun anstehenden Daten dürften aber kaum zu einer weiteren Reduzierung beitragen, so das Haus. Im Blick stünden am Nachmittag neue Daten vom US-Immobilienmarkt.

