EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 6 Ticks höher bei 133,47 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 133,5 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,53, das -tief bei 133,33 Prozent. Umgesetzt wurden 15.612 Kontrakte.

Das technische Umfeld für den Bund-Future hat sich laut Helaba verbessert. MACD und Stochastic stiegen oberhalb ihrer Signallinien weiter. Der DMI habe ein Kaufsignal generiert, der sinkende ADX weise zudem darauf hin, dass der seit Jahresbeginn dominierende Abwärtsimpuls an Kraft verloren habe. Nun komme es darauf an, die 55-Tagelinie bei 134,15 und das 61,8%-Retracement des Kursverlustes von Anfang bis Ende Februar sowie das Zwischenhoch bei 134,18 zu überwinden. Im Blick steht der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag.

March 08, 2024 02:26 ET (07:26 GMT)