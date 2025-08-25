DAX24.288 +0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.340 -0,2%
EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

21.08.25 08:23 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf gut behautet. Der September-Kontrakt steigt um 5 Ticks auf 129,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,49 Prozent und das Tagestief bei 129,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.529 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 117,36 Prozent.

Mit Blick auf den Chart im Bund-Future konstatieren die Marktstrategen der Helaba, dass der vorübergehende Bruch der 129er Zone bislang ohne weitreichende negative Folgen für die Kursentwicklung geblieben ist. Inzwischen sei der Future sogar in der Lage, sich wieder oberhalb dieser wichtigen Unterstützung zu etablieren. Die Risiken blieben aber präsent, denn Indikatoren wie Stochastic, MACD und DMI stünden auf Verkauf.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 02:24 ET (06:24 GMT)