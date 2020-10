EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel weiterhin gut behauptet. Gegen 8.15 Uhr gewinnt er 12 Ticks auf 175,37 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 175,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,39, das -tief bei 175,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.250 Kontrakte.

"Das Interesse an Bundesanleihen sollte aufgrund des Pandemieverlaufs und wegen der steigenden Gefahr weiterer Einschränkungen tendenziell größer werden", heißt es bei der Helaba. Unterstützungen sieht das Haus bei 175 und 174,83, Widerstände bei 176,29 und 176,42 Prozent.

