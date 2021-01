EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des Handels am Montag gut behauptet. Er steigt um 5 Ticks auf 177,73 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 177,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,76, das Tagestief bei 177,63 Prozent. Umgesetzt worden sind 8.951 Kontrakte.

Über 177,73 Prozent könnten Gewinne bis zur Widerstandslinie der Dezember-Abwärtsbewegung bei 178,03 folgen, heißt es bei der Helaba. Auf der Unterseite sieht das Haus Haltemarken bei 177,32 und bei 177,00. Darunter drohten Verluste bis zum markanten Tief vom 2. Dezember bei 176,63.

Wegen des Martin-Luther-King-Feiertags in den USA wird mit einem ruhigen Geschäft gerechnet. Im Blick steht weiterhin auch die Regierungskrise in Italien. Regierungschef Guiuseppe Conte will nun die Vertrauensfrage stellen.

January 18, 2021 02:30 ET (07:30 GMT)