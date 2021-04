EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future präsentiert sich am Mittwoch im Verlauf gut behauptet. Der Juni-Kontrakt steigt um 15 Ticks auf 171,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,84 Prozent und das Tagestief bei 171,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.031 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 135,24 Prozent.

Am Vormittag stehen zunächst die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors im Fokus. Die Vorabschätzungen für Deutschland, Frankreich und der Eurozone stimmten bereits optimistisch, sodass die Marktstrategen der Helaba auch aus Italien und Spanien steigende Werte erwarten. Am Abend rückt dann das Protokoll der letzten Fed-Sitzung in den Fokus, aus dem zu lesen sein dürfte, dass es wohl noch zu früh sei, den geldpolitischen Expansionsgrad zu lockern.

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2021 02:44 ET (06:44 GMT)