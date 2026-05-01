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EUREX/Bund-Future im Verlauf höher

14.05.26 08:55 Uhr

DOW JONES-- Der Bund-Future notiert am Donnerstagvormittag höher. Der Juni-Kontrakt steigt um 20 Ticks auf 124,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,97 Prozent und das Tagestief bei 124,80 Prozent. Umgesetzt wurden rund 20.000 Kontrakte. Der Bob*l-Futures gewinnt 13 Ticks auf 115,19 Prozent.

Die Zinsstrategen der Commerzbank verweisen auf eine Reuters-Umfrage, derzufolge erwartet wird, dass die EZB im Juni und ein weiteres Mal in diesem Jahr die Zinsen anheben wird. Notenbanker Philip Lane bezeichnete derweil die geldpolitische Ausrichtung angesichts der derzeit komplexen Bedingungen als "Ermessensentscheidung" und argumentiert, dass die Auswirkungen auf das Wachstum und die Inflation den Ausschlag geben werden. Martins Kazaks wiederum kann die vollständigen Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Inflation noch nicht absehen und sagt, die Situation sei etwas schlechter als im Basisszenario.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 02:56 ET (06:56 GMT)