EUREX/Bund-Future im Verlauf im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf im Minus. Der Dezember-Kontrakt verliert 29 Ticks auf 127,70 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83 Prozent und das -tief bei 127,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.334 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 14 Ticks auf 115,46 Prozent. Der Datenkalender ist zum Start in die Woche überraschend leer, so dass die geopolitische Risikowahrnehmung verstärkt die Volatilität bei Anleihen beeinflussen dürfte.

Das technische Bild des Bund-Futures ist für die Marktstrategen der Helaba getrübt. Trotz der kleinen Erholung am Freitag könne ein erneuter Rücksetzer in Richtung des Kontrakttiefs bei 126,62 Prozent noch nicht ausgeschlossen werden. Als Widerstand fungiere dagegen die 21-Tagelinie, die aktuell bei 128,36 verlaufe. Das erste Retracement des September-Abwärtsimpulses sei bei 128,97 zu finden. Erst Kurse darüber verbesserten die technische Lage.

October 23, 2023 02:34 ET (06:34 GMT)