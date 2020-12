EUREX/Bund-Future im Verlauf im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future gibt einen kleinen Teil der in der Vorwoche erzielten Gewinne mit dem Start in die neue Woche wieder ab. Weiterhin herrscht bei Anlegern mit Blick auf die Corona-Pandemie und den Lockdown in Deutschland ab Mittwoch Vorsicht. "Den Höhepunkt der Woche bildet am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Während der Kongress noch über ein neues Fiskalpaket streitet, dürften die Fed-Oberen bereits über etwaige Anpassungen des Anleihekaufprogramms diskutieren", heißt es im Handel. Die Anleihestrategen der DZ Bank können sich vorstellen, dass der Offenmarktausschuss der Fed dahingehend expansiver agieren und zukünftig verstärkt Anleihen am langen Ende kaufen werde. Eine Aufstockung des Ankaufvolumens sei hingegen eher unwahrscheinlich.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.45 Uhr um 16 Ticks auf 178,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 178,51 Prozent und das -tief bei 178,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.941 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 135,59 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 02:55 ET (07:55 GMT)