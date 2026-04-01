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EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

22.04.26 08:39 Uhr

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im Verlauf leicht höher. Der Juni-Kontrakt steigt um 6 Ticks auf 125,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,8 Prozent und das Tagestief bei 125,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.397 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 115,84 Prozent.

Die Finanzmärkte werden von den Meldungen zum Nahost-Konflikt und zur Straße von Hormus beeinflusst. Mal dominieren Hoffnungen, mal Enttäuschungen - heißt es am Morgen von den Marktstrategen der Helaba. So bleibe die Nervosität erhöht, auch weil die Friedensgespräche noch in der Schwebe sind. Immerhin habe Trump den Waffenstillstand verlängert. Trotz des phasenweisen Optimismus an den Finanzmärkten wirkten sich der Nahost-Konflikt und vor allem die Seeblockade negativ auf die Weltwirtschaft aus.

Charttechnisch liefere die 21-Tagelinie bei 125,42 die nächste Unterstützung, auf der Oberseite nennen die Marktstrategen der Helaba das 38,2-Prozent-Retracement des Abwärtsimpulses vom Kontrakthoch bis zum Kontrakttief bei 126,26.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)