EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.33 Uhr 3 Ticks niedriger mit 129,21 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,24, das -tief bei 129,14 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.086 Kontrakte.

"Der Bund-Future hält sich oberhalb des letzten Impulstiefs bei 128,80 und der 55-Tagelinie, die heute bei 128,99 verläuft und für Unterstützung sorgt", so die Helaba-Analysten. Wichtig wäre es nun, die Widerstände im Bereich 129,44/66 zu überwinden, um Potenzial bis zur 21-Tagelinie bei 129,55 zu erschließen. "Noch aber kann von technischer Seite keine Entwarnung gegeben werden und als Haltemarke fungiert das Tief von Anfang Oktober bei 128,24", so das Fazit der Analysten.

November 12, 2025 02:41 ET (07:41 GMT)