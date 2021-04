EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet. Mit Blick auf die steigende Risikoaversion an den Aktienmärkten ist von dieser Seite mit einer guten Unterstützung zu rechnen. Ansonsten dürften sich die Marktteilnehmer mit Blick auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zurückhalten.

Hier wird erwartet, dass die Währungshüter ihre geldpolitische Marschrichtung bestätigen. Nach entsprechenden Vorstößen einzelner Ratsmitglieder ist aber wohl eine Diskussion über Zeitpunkt und Modalitäten einer schrittweisen Verringerung der PEPP-Käufe (Tapering) unausweichlich. Thema könnte zudem die laufende Strategieüberprüfung sein.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 170,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,9 Prozent und das Tagestief bei 170,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13511 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 134,92 Prozent.

