EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Montag im Verlauf etwas leichter. Der Juni-Kontrakt verliert 4 Ticks auf 153,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 153,78 Prozent und das Tagestief bei 153,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.054 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 127,24 Prozent. Mit Blick auf den Datenkalender dürfte es zum Start in die Woche zunächst recht ruhig zugehen.

Zur Wochenmitte stellt dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank den wohl wichtigsten Termin für den Anleihenmarkt für die kommenden Tage. An der Börse wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Fed den Leitzinskorridors um 50 Basispunkte auf dann 0,75 -1,00 Prozent anhebt. Eine von den 50 Basispunkten abweichende Entscheidung könnte nach Aussage der Zinsstrategen der DZ Bank für deutliche Schwankungen an den Zinsmärkten sorgen. Am Donnerstag folgt die Zinsentscheidung der Bank of England, die ihre Leitzinsen ebenfalls um 50 Basispunkte anheben dürfte. Am Freitag beendet der offizielle US-Arbeitsmarktbericht eine datenseitige Schwergewichtswoche.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2022 02:44 ET (06:44 GMT)