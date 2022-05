EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

GO

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX startet im Plus -- Chinas Börsen fester - US-Notenbank hebt Leitzins erneut an -- BMW steigert Umsatz und Gewinn -- Airbus, Shop Apotheke, Vonovia, Zalando im Fokus

Enel steigert im ersten Quartal seinen Gewinn. MorphoSys nimmt für Forschung höhere Verluste in Kauf. MTU bekommt überraschend einen neuen Chef. Shell verbucht Milliardengewinn trotz Russland-Abschreibung. Anheuser-Busch von Wertminderung wegen Russland-Geschäft belastet. Wintershall DEA will Großprojekt für Wasserstoff in Wilhelmshaven auf den Weg bringen.