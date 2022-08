EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf etwas leichter. Der September-Kontrakt verliert 10 Ticks auf 150,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 150,45 Prozent und das Tagestief bei 150,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.892 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 124,42 Prozent. Marktteilnehmer dürften am Vormittag den Blick auf das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland richten. Die Vorgaben vonseiten der ZEW-Umfrage und der Einkaufsmanagerindizes sind ungeachtet des kleinen Plus des Industrie-PMI für die Marktstrategen der Helaba per saldo leicht negativ. Es wäre dann der dritte Rückgang in Folge und würde auf die konjunkturellen Risiken in Deutschland hinweisen.

Die technische Ausgangslage konnte sich jüngst nicht verbessern. Zwar ist es für die Marktstrategen der Helaba inzwischen zu einer überverkauften Marktlage gekommen und auch das 50-Prozent-Level bei 150,18 wurde nur temporär unterschritten, deutlich Hinweise auf eine Erholung gebe es aber nicht.

August 25, 2022