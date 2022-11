EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf am Mittwoch gegen 8.25 Uhr 19 Ticks niedriger bei 140,21 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 140,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 140,56, das -tief bei 140,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.003 Kontrakte. Über 140 bleibe diee Lage positiv, heißt es bei der Helaba. "Gelingt der Sprung über 141,09, eröffnet sich Potenzial bis 142,75/87", so die Analysten des Hauses. Dort lägen das 38,2-Prozent-Retracement und ein markantes Hoch.

Impulse könnten am Mittwoch von den Einkaufsmanager-Indizes (PMI) ausgehen. Sie geben erste Indikationen über die Stimmung im Service- und Industrie-Bereich im November. Die Erwartungen besonders an Deutschland sind bereits auf extrem niedrigen Niveau und im Rezessionsbereich: Für die Industrie werden Werte von 45,2 und den Dienstleistungsbereich von 46,2 erwartet. Dazu veröffentlicht die US-Notenbank Fed am Abend ihr Protokoll der jüngsten Sitzung. Marktteilnehmer erhoffen sich hier Indikationen, wie stark die Fed die Leitzinsen noch erhöhen will. Dazu kommen noch Daten zu den US-Neubauverkäufen und Auftragseingängen sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2022 02:32 ET (07:32 GMT)