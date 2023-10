EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf leicht im Minus. Der Dezember-Kontrakt verliert 9 Ticks auf 127,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,18 Prozent und das Tagestief bei 127,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.520 Kontrakte. Der Bobl-Futures reduzier sich um 4 Ticks auf 115,39 Prozent.

Für Volatilität im frühen Handel sorgten die Daten aus Großbritannien. Dort stiegen die Verbraucherpreise im September etwas stärker als erwartet, die Kernrate kam dagegen etwas niedriger rein. Ansonsten ist der Datenkalender weitgehend leer, von dieser Seite ist kein Impuls zu erwarten. Je nach Nachrichtenlage kann es für den Bund-Future schnell wieder nach oben gehen, wenn am Kapitalmarkt die Nachfrage nach "sicheren Häfen" steigt. Nach dem Minus am Vortag konsolidiert der Terminkontrakt zunächst an der Marke von 128 Prozent.

October 18, 2023 02:45 ET (06:45 GMT)