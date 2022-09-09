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EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp im Minus

24.06.26 08:26 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich am Mittwochvormittag knapp behauptet. In den zuletzt deutlich gesunkenen Energiepreisen und den damit gedämpten Inflationssorgen sehen die Marktstrategen der Helaba die stützenden Impluse für den Anleihemarkt. Die Renditen seien gesunken, wobei der Verflachungstrend der Bundkurve inzwischen zum Stillstand gekommen sei. Der für 10-jährige Bundesanleihen maßgebliche Bund-Future habe sich indes oberhalb der 21-Tagelinie halten und festigen können, was positiv zu werten sei.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8:20 Uhr um 3 Ticks auf 126,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,78 Prozent und das Tagestief bei 126,67 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.093 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)