EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Freitag im Verlauf etwas leichter. Die Nachrichtenlage ist am Morgen extrem dünn. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 2 Ticks auf 175,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,65 Prozent und das Tagestief bei 175,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.640 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 135,51 Prozent.

Im Anleihehandel wird am Vormittag auf die Stimmungsumfragen in der Eurozone geschaut. Die Corona-Krise dürfte dabei erneut für eine Eintrübung des Sentiments im Industrie- und Dienstleistungssektor sorgen. Damit sinken die Barometer im November tiefer in den negativen Bereich. Die europäischen Stimmungsindikatoren sollten nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba nicht zu nennenswerten Schwankungen beim Bund-Future führen. Zum Wochenschluss gehen sie vielmehr davon aus, dass sich der Future robust oberhalb der Marke bei 175,00 Prozent hält.

November 27, 2020 02:41 ET (07:41 GMT)