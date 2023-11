EUREX/Bund-Future im Verlauf knappbehauptet

FRANKFURT (Dow Jones)-- Nach der Konsolidierung am Vortag hält sich der Bund-Future am Dienstag stabil. Aus charttechnischer Sicht könnte er wieder fester tendieren, zunächst gilt es, die 130er-Marke zurückzuerobern. Am frühen Vormittag gibt der Dezember-Kontrakt um 10 Ticks auf 129,43 Prozent nach. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,67 Prozent und das Tagestief bei 129,36 Prozent. Umgesetzt wurden 45.915 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 116,29 Prozent. Mit Interesse dürft im Tagesverlauf verschiedenen Fed-Sprechern gelauscht werden.

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2023 02:59 ET (07:59 GMT)