EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Freitag im Verlauf leichter und gibt damit einen Teil der Gewinne in Folge der EZB-Sitzung am Vortag wieder ab. Hawkische Überraschungen von Seiten der EZB blieben aus, auch weil sie betonte, dass die Kalibrierung der PEPP-Käufe noch nicht als Ausstieg aus dem Pandemieprogramm verstanden werden sollte und zudem alle Instrumente bei Bedarf angepasst werden könnten.

Der Bund-Future hat sich zwar jüngst etwas erholt, das technische Bild weist für die Charttechniker der Helaba aber weiterhin auf Risiken hin. Insofern scheint es ihnen verfrüht, auf einen fortgesetzten Anstieg zu setzen. Unterstützungen fänden sich am letzten Tief bei 171,45 Prozent, erste wichtige Widerstände lokalisieren sie dagegen im Bereich 172,50/55 Prozent.

Der Dezember-Kontrakt verliert aktuell 20 Ticks auf 172,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,46 Prozent und das Tagestief bei 172,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.975 Kontrakte. Der Bobl-Futures gibt um 7 Ticks nach auf 135,59 Prozent.

September 10, 2021 02:42 ET (06:42 GMT)