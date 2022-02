EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die abnehmende Risiko-Aversion drückt am Montag im Handelsverlauf auf den Bund-Future. Er verliert gegen 8.20 Uhr 37 Ticks auf 166,27 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 166,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 166,84, das Tagestief bei 166,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.697 Kontrakte.

Im Blick stehen die deutschen Erzeugerpreise. Sie sind zuletzt so stark gestiegen wie noch nie seit 1949. Die Jahresrate liegt bei 25 Prozent. Im Verlauf könnten auch von neuen Daten zur Entwicklung der Einkaufsmanager-Indizes Impulse ausgehen.

Hürden für den Bund-Future sieht die Helaba am 38,2-Prozent-Retracement des Kursrutsches seit der zweiten Januarhälfte bei 166,91 und an der 21-Tagelinie bei 167,25, Unterstützungen um 165 und am Kontrakttief.

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2022 02:33 ET (07:33 GMT)