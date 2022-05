EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Dienstag im Verlauf nach unten. Der Juni-Kontrakt verliert 37 Ticks auf 153,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 153,74 Prozent und das -tief bei 153,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.628 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 17 Ticks auf 127,45 Prozent. An den Anleihemärkten wird weiter mit einer Normalisierung der Geldpolitik gerechnet, was zu Druck auf die Notierungen führt.

Die Zinserwartungen wurden jüngst durch Äußerungen von Villeroy de Galhau, Gouverneur der Banque de France, angeheizt. Er sieht einen Konsens im EZB-Rat, "jetzt" die Normalisierung der Geldpolitik zu beginnen, und bezeichnete die Juni-Sitzung des EZB-Rates als entscheidend. Ein Zinszyklus mindestens bis zum neutralen Niveaus wurde gefordert.

Allerdings bleibt für die Zinsstrategen der Helaba unklar, wo das neutrale Level liegt. Der Bund-Future ist angesichts dieser Belastungen unter die 21-Tagelinie gerutscht und hat die Unterstützung bei 153,05 ins Visier genommen. Noch ist das technische Umfeld konstruktiv und die Möglichkeit einer erneuten Befestigung sollte bestehen. Hürden finden sich bei 155,33 und 156,00. Sollte der Future aber unter 153,05 sinken, dürften erste Haltemarken um 152,00 zu finden sein, bevor das Tief bei 150,49 wieder auf die Tagesordnung steht.

