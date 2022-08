EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schwankungen am Anleihenmarkt sind dieser Tage enorm. So ist die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen in der letzten Woche um 30 Basispunkte auf im Hoch 0,97 Prozent gestiegen, gestern dann zeitweise wieder unter 0,90 Prozent gesunken.

Einerseits profitieren Staatsanleihen in der Regel von einer erhöhten Risikoaversion und Konjunktursorgen, andererseits belasten für die Marktstrategen der Helaba aktuell die hohe Inflation und Zinserwartungen. In dieser Gemengelage sei die Geldpolitik der Notenbanken eine Gratwanderung und das Risiko gestiegen, eine Rezession zu provozieren. Highlight in dieser Woche stelle zweifelsohne die US-Inflation dar, die morgen zur Veröffentlichung anstehe.

Am Dienstag handelt der Bund-Future im Verlauf leichter. Der September-Kontrakt verliert 23 Ticks auf 156,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 156,97 Prozent und das Tagestief bei 156,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.973 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 127,08 Prozent.

