EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.25 Uhr 24 Ticks niedriger bei 137,11 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 137,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,38, das -tief bei 136,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.746 Kontrakte. Die Helaba bewertet es aus technischer Sicht positiv, dass der Bund-Future zuletzt das Widerstandsbündel um 136,45 Prozent überwinden konnte. Im Blick steht nun der Sentix-Konjunkturindex, der am Vormittag veröffentlicht wird. Die deutsche Industrieproduktion ist im November saisonbereinigt um 0,2 Prozent gewachsen und scheint damit zunächst das Schlimmste hinter sich zu haben.

January 09, 2023 02:35 ET (07:35 GMT)