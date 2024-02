EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag gegen 8.15 Uhr 23 Ticks niedriger bei 135,69 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 135,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,83, das -tief bei 135,65 Prozent. Umgesetzt wurden 24.106 Kontrakte. Die Risikobereitschaft hat nach den guten Zahlen von Meta und Amazon wieder zugenommen und drückt so auf den Renten-Future.

"Das technische Bild hat sich mit dem unlängst erfolgten MACD-Kaufsignal aufgehellt", heißt es bei der Helaba. Allerdings warne der niedrige und weiter sinkende ADX vor zu viel Optimismus. Oberhalb des letzten Hochs von 136,29 lägen Widerstände bei 136,82 und 137,96. Unterstützung lieferten die 21- und die 55-Tagelinien bei 134,93 bzw. 134,78.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2024 02:18 ET (07:18 GMT)