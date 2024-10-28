EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.00 Uhr 44 Ticks niedriger bei 132,4 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 132,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,65, das -tief bei 132,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.143 Kontrakte. Die technische Situation beim Bund-Future hat sich laut Helaba mit dem Fall unter 132,65 weiter eingetrübt. Die Unterstützung sei "wichtig und richtungsentscheidend". Mit dem Bruch drohten nun Verluste zunächst bis 131,20.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2024 03:06 ET (07:06 GMT)