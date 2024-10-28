DAX 25.994 -0,2%ESt50 6.388 -0,1%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,1%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.358 -1,4%Euro 1,1623 +0,1%Öl 96,6 +0,3%Gold 4.413 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.00 Uhr 44 Ticks niedriger bei 132,4 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 132,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,65, das -tief bei 132,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.143 Kontrakte. Die technische Situation beim Bund-Future hat sich laut Helaba mit dem Fall unter 132,65 weiter eingetrübt. Die Unterstützung sei "wichtig und richtungsentscheidend". Mit dem Bruch drohten nun Verluste zunächst bis 131,20.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2024 03:06 ET (07:06 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.