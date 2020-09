EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Handelsverlauf leichter. Während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel gegen 8.00 Uhr fällt der nun führende Dezember-Kontrakt um 27 Ticks auf 173,35 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 173,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,68, das -tief bei 173,33 Prozent. Damit ist die Volatilität äußerst gering. Ebenso der Umsatz: Umgesetzt wurden bisher lediglich 16.447 Kontrakte.

"Insgesamt bleibt der Markt für Staatsanleihen durch die EZB-Aktivitäten latent unterstützt", so die Helaba-Analysten. Der Wechsel auf den Dezember-Kontrakt werde mit einem Abschlag von etwa 300 Basispunkten vollzogen. "Am technisch verbesserten Ausblick ändert dies aber wenig", so die Helaba. Die nächsten Widerstände lägen bei 174,51 und 175,08. Auf eine erste Unterstützung treffe der Bund-Future bei knapp 173,50 mit der 21-Tagelinie.

September 07, 2020 02:11 ET (06:11 GMT)