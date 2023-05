EUREX/Bund-Future im Verlauf niedriger - "Risiko gestiegen"

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag 9 Ticks niedriger bei 133,67 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 133,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,81, das -tief bei 133,6 Prozent. Umgesetzt wurden 13.258 Kontrakte. Damit kann auch ein unerwartet deutlicher Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung im ersten Quartal den Bund-Future nicht stützen.

Das technische Bild hat sich laut Helaba wenig verändert. Der Bund-Future werde in einer übergeordneten Seitwärtsphase gehandelt, die durch ADX und den RSI bestätigt werde. "Innerhalb dieser richtungslosen Marktsituation sind die Risiken aber gestiegen", so das Haus. Die Unterstützungszone 133,10/28 sei in greifbarer Nähe. Die nächste Haltemarke darunter liege bei 132,66. Widerstände jenseits von 134,68 lägen oberhalb der Marke von 135.

May 25, 2023 02:24 ET (06:24 GMT)