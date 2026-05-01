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EUREX/Bund-Future im Verlauf schwach

15.05.26 09:00 Uhr

DOW JONES-- Der Bund-Future tendiert am Freitag im Verlauf schwächer. Der Juni-Kontrakt verliert 46 Ticks auf 124,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,03 Prozent und das Tagestief bei 124,65 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 83.330 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 25 Ticks auf 115,1 Prozent. Inflations- und Zinssorgen sind weiter die bestimmenden Themen, die belasten. Zudem tritt die politische Ungewissheit in Großbritannien erneut in den Fokus. Dort gefährdet ein Ministerrücktritt die Position von Premier Keir Starmer, was am dortigen Anleihemarkt für einen Renditeanstieg sorgt.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 03:01 ET (07:01 GMT)