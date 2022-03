EUREX/Bund-Future im Verlauf schwächer - Fed im Blick

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vor Fed-Zinsentscheid höher erwartet -- Asiens Börsen ziehen an -- BMW rechnet mit kräftigem Gewinnplus -- E.ON verbessert bereinigten Konzerngewinn -- Nagarro im Fokus

SYNLAB: 2021 besser als erwartet. FC Barcelona und Spotify verkünden 'strategische Partnerschaft'. Intel-Chipfabrik in Magdeburg - IWH hofft auf weitere Investoren. Grand City Properties verdient etwas mehr. Mercedes-Benz nimmt bestimmte Taxiversionen aus dem Programm. Novartis will vorerst nicht mehr in Russland investieren. Wolfsburger Werk: Produktion von VW-Golf wird wieder hochgefahren.